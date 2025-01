Napoli-Juventus 2-1: Kolo Muani non basta, lezione di Conte a Motta

Motta senza coraggio, lezione da Conte

Prima Douglas Luiz per un esausto Locatelli e Conceicao per un Nico completamente evaporato da almeno venti minuti, poi Vlahovic nel finale a rilevare Kolo Muani: Motta senza coraggio, lascia in campo la fisicità di Thuram ma non prova la carta del doppio attaccante, in uno scontro diretto che sta perdendo, peraltro tenendo Koopmeiners e la sua ennesima prova incolore a fare il supporto al centravanti. Risultato? La Juve non crea mezza occasione per pareggiare, Conte chiude la partita da esperto artigiano, con le energie di Mazzocchi per Politano per poi rifinire il lavoro con Gilmour per Lobotka e Simeone per Lukaku. E se ne va, lui sì, pedalando forte.