Motta ringrazia l'Empoli: Bologna frenato, Italiano a -3 dalla Juve

Termina con un punto a testa la sfida del Castellani tra Empoli e Bologna, anticipo del 22° turno di Serie A. 1-1 tra D''Aversa e Italiano, tutto nel primo tempo con Dominguez in risposta alla rete del vantaggio di Colombo. Azzurri che tornano a muovere la classifica, diventata pericolosa nell'ultimo periodo, e portandosi momentaneamente a +2 dalla zona retrocessione. Non riescono a dare seguito all'euforia della notte d Champions contro il Dortmund i rossoblù che si portano a -3 dalla Juventus, non approfittando del ko dei bianconeri di Thiago Motta a Napoli.