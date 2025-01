Diretta Udinese-Roma ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Roma scende in campo a Udine nell'incontro valido per la 22ª giornata di campionato. I giallorossi si presentano all'appuntamento con 27 punti e un bilancio di 3 vittorie alternate a 2 pareggi. In palio c'è dunque l'occasione di dare continuità al successo rimediato contro il Genoa e di ritrovare il sorriso dopo l'indigesta sconfitta in Europa League contro l'Az Alkmaar. La classifica riporta riporta 27 punti che valgono la 9ª posizione davanti ai friulani, distanti una lunghezza. La formazione di Runjaic è invece reduce dal ko per 4-1 con il Como: l'ultima vittoria rimanda al 23 dicembre. Quanto ai prossimi impegni stagionali, l'agenda di Ranieri prevede la sfida interna con l'Eintracht valida per l'ultima giornata della fase a girone unico del torneo, in programma giovedì 30 gennaio. A seguire, la sfida con il Napoli all'Olimpico e gli ottavi di Coppa Italia contro il Milan a San Siro. Lucca e compagni ospiteranno invece il Venezia sabato 1 febbraio.