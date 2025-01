Diretta Lecce-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Il Napoli scappa e lo stress da asterisco in classifica inizia a essere sempre più fastidioso per un’Inter costretta - almeno finché non verrà celebrato il recupero con la Fiorentina - a giocare con l’handicap. Il ricordo, ancora fresco, della beffa di Bologna, l’hanno tutti bene impresso in mente ad Appiano, anche perché è condizionante dover scendere sempre in campo con l’obbligo di vincere vedendo il Napoli, ovvero l’avversario nella corsa scudetto, distante 6 punti, che saranno pure virtuali, ma - come insegna la storia - guai a dare per scontato l’esito di un recupero. Tra l’altro, il viaggio in terra salentina (l’Inter ha vinto le ultime 7 trasferte in campionato con 22 gol fatti e 2 subiti, entrambi a Udine... il 28 settembre) è pure alle porte dell’ennesima settimana ad alta pressione per l’Inter che mercoledì dovrà blindare la qualificazione agli ottavi di Champions con il Monaco (basta un punto, ma l’obiettivo è vincere per posizionarsi al meglio nella griglia dell’eliminazione diretta) mentre domenica è attesa dalla grande rivincita nel derby. Buoni motivi che hanno indotto Simone Inzaghi ad attingere a piene mani nella rosa: a Lecce sono infatti attesi quattro cambi rispetto al match di Champions vinto a Praga con lo Sparta: in difesa Darmian prenderà il posto di Pavard, a sinistra toccherà a Carlos Augusto far rifiatare Dimarco, in regia spazio a Zielinski per Asllani e, soprattutto, la mezzala destra sarà Davide Frattesi (con lo spremutissimo Barella ai box).