Diretta Lazio-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio ospita la Fiorentina nell'incontro valido per la 22ª giornata di Serie A. Dopo un rallentamento in classifica, provocato dai 2 pareggi con Como e Atalanta e dalla sconfitta nel derby, gli uomini di Baroni hanno rialzato l'asticella centrando 2 vittorie consecutive contro Verona in campionato e Real Sociedad in Europa League. Risultati che hanno visto i biancocelesti imporsi rispettivamente per 3-0 e 3-1. Dall'altra parte del campo c'è ora la Viola di Palladino, reduce dall'1-1 con il Torino, che rimasto in 10 uomini dopo mezz'ora di gioco è comunque riuscito a pareggiare i conti. Un finale che ha aggravato il bilancio stagionale, in cui l'ultima vittoria è datata 8 dicembre (contro il Cagliari al Franchi). Da allora, Kean e compagni hanno rimediato 4 sconfitte e 2 pareggi. I prossimi impegni stagionali vedranno la Lazio scendere sul campo del Braga per chiudere la fase a girone unico in vetta alla classifica di Europa League: gara in programma giovedì 30 gennaio. La Fiorentina ospiterà invece il Genoa domenica 2 febbraio.