Conceicao spacca il Milan: caccia Theo e Leao al 45' e vince all'ultimo secondo!

Il Milan torna a vincere. Gli uomini di Conceicao si aggiudicano la sfida interna contro il Parma di Pecchia valida per la 22ª giornata di campionato, ritrovando così i 3 punti dopo il ko con la Juve - uscita sconfitta dalla trasferta di Napoli di sabato 25 - . A San Siro, i rossoneri si impongono con il finale di 3-2, raggiunto al termine di una gara che fino all'ultimo ha riservato colpi di scena che hanno poi premiato i padroni di casa. Un successo che segue quello contro il Girona in Champions e che vale inoltre il 6º posto in classifica con 34 punti a pari merito con il Bologna, che sul campo dell'Empoli non è andato oltre l'1-1 - . Il calendario prevede ora il ritorno in Europa per l'ultimo impegno della fase a girone unico contro la Dinamo Zagabria in programma il 29 gennaio. Si complica invece la classifica dei ducali, fermi a quota 20 punti a una sola lunghezza dal Verona terzultimo: gli scaligeri saranno ospiti del Venezia lunedì 27.

Il racconto della partita

Avvio in salita per il Milan, che passa in svantaggio al 24' in seguito al controllo in area di Cancellieri che approfitta della scivolata di Theo Hernandez e batte Maignan. I rossoneri reagiscono e vanno a segno 4 minuti dopo con Morata, ma la marcatura viene annullata per fuorigioco dell'ex Juve. A pareggiare i conti ci pensa allora Pulisic, che trasforma il rigore assegnato per l'uscita di Suzuki su Pavlovic. Nella ripresa, i padroni di casa piantano le tende nella metà campo avversaria alla ricerca del vantaggio. All'80', la difesa rossonera si imbambola e gli ospiti ne approfittano riportandosi sopra di 1 gol con Del Prato. Nel finale succede di tutto: il Milan va a segno di nuovo con Pavlovic ma il gol viene annullato per offside. Poi Reijnders firma il 2-2 al 2' minuto di recupero, ma nel finale, Chukwueze completa la pazza rimonta: 3-2 il finale.