Diretta Venezia-Verona ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Allo stadio Penzo va in scena il derby del Veneto. Dopo il successo del Verona nella gara di andata (2-1), le due formazioni si ritrovano nello scontro diretto che mette in palio 3 punti chiave nella lotta salvezza. La formazione di Eusebio Di Francesco si presenta all'appuntamento con 15 punti che valgono attualmente il penultimo posto a 4 lunghezze dagli Scaligeri, che in caso di vittoria riuscirebbero dunque a tirarsi fuori dalla zona retrocessione agganciando il Como al 13º posto e lasciandosi alle spalle le concorrenti Empoli, Cagliari, Parma e Lecce: di queste, solo i toscani sono riusciti a fare punti pareggiando in casa con il Bologna. Il calendario prevede poi la trasferta di Udine per i Lagunari e quella di Monza per gli uomini di Paolo Zanetti: gare in programma sabato 1 febbraio alle ore 15.