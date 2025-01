Benfica a Superga, omaggio al Grande Torino prima della sfida con la Juve

A poche ore dal fishio d'inizio di Juventus-Benfica, partita valida per l'ottava ed ultima giornata del girone di Champions League, il club portoghese si è reso protagonista di una bella iniziativa. I lusitani, attraverso una delegazione, si sono recati a Superga per rendere omaggio al Grande Torino. Il Benfica ha infatti da sempre un rapporto speciale con i granata, dovuto anche alle circostanze in cui persero la vita i calciatori del Torino il 4 maggio del 1949.