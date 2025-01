Diretta Parma-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - Ad aprire la 23ª giornata di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Ennio Tardini tra Parma e Lecce. La sfida mette in palio punti importanti in ottica salvezza, con entrambe le formazioni che fin qui ne hanno racimolati appena 20. I ducali di Fabio Pecchia sono reduci dalla clamorosa sconfitta del Meazza contro il Milan: avanti 2-1 al 90', gli emiliani hanno subito le reti di Reijnders e Chukwueze in pieno recupero tornando a casa con le mani vuote. Importantissimo, dunque, evitare il contraccolpo psicologico. Sconfitta senza appello, invece, per i salentini di Marco Giampaolo che dopo aver perso 4-1 a Cagliari, nell'ultima uscita sono caduti in casa contro i campioni d'Italia dell'Inter subendo un altro poker (4-0). All'andata al Via del Mare, 21 settembre, incredibile 2-2, con gli ospiti a segno due volte nel recupero.