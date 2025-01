Pierotti show, il Lecce sbanca Parma per 3-1: in gol anche Krstovic

Colpo grosso del Lecce in trasferta: i salentini sbancano il Tardini battendo il Parma in rimonta per 3-1. Valeri su rigore regala il vantaggio al Parma, in difficoltà fin dall'inizio della gara: ma il Lecce reagisce subito e due minuti dopo arriva la rete del meritato pareggio grazie a Krstovic che di testa sfrutta al meglio il cross di Helgason. Al 64° la squadra di Giampaolo passa in vantaggio: fuorigioco perfetto e Pierotti non perdona. Sempre l'argentino al 93° chiude la gara firmando la sua doppietta personale. In classifica, i salentini salgono a quota 23, portandosi a tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione dove si trova il Parma in terzultima posizione a quota 20.

Parma-Lecce 1-3, la cronaca

Spingono subito i salentini, che si vedono cancellare un rigore dal Var e rischiano sul palo di Mihaila. Il Lecce ritrova però subito il focus e passa in vantaggio con un grande movimento di Nikola Krstovic, che commette un solo ed unico errore: partire con un attimo d'anticipo, trovandosi in offside per la sola punta del piede. Il Var interviene e cancella la rete, col Lecce che subisce anche la beffa al 33': braccio di Baschirotto, Valeri non sbaglia dal dischetto ed è 1-0. Passano solo tre minuti tra lo svantaggio e il pareggio, trovato da uno straordinario Krstovic: sbaglia il movimento iniziale, corregge in salto e incorna l'1-1 sull'assist di Helgason. Mihaila sfiora ancora la rete, poi si infortuna e lascia spazio a Bonny: è questo l'ultimo sussulto del primo tempo, che vede le squadre in parità. Nella ripresa Pecchia inserisce anche Camara e gioca con le due punte, sfiorando il vantaggio con Cancellieri. Come spesso accade loro i ducali si fanno trascinare dall'entusiasmo e non difendono nel momento topico. Il Lecce può così approfittarne, col filtrante di Krstovic a fare a fette la difesa: Pierotti va a tu per tu con Suzuki e non sbaglia, ecco il vantaggio. Pecchia risponde col 4-2-4 e il debutto di Ondrejka, sfiorando il pari con Valeri, ma rischia anche grosso. Tete Morente sfiora infatti il tris leccese, che arriva (con merito) al 93': nuovo assist di Krstovic da numero dieci, Pierotti sigla il 3-1 e chiude i giochi.