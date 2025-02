Diretta Monza-Verona ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Rosa ridotta all’osso da mercato e infortuni, Bocchetti deve giocarsi bene lo scontro diretto del Monza con il Verona per evitare di lasciare con largo anticipo la Serie A. I giocatori a disposizione sono pochi, specialmente in attacco dove spunta la coppia quasi obbligata Mota Carvalho-Petagna dopo il congedo di Maldini. Se il primo non dovesse stare benissimo, è pronto Vignato. La tentazione più grande è lanciare subito dall’inizio Castrovilli e Palacios, ultimi arrivati ma subito risorse da sfruttare. Tegola per Zanetti invece con l’infortunio di Casper Tengstedt, costretto a uscire anzitempo nel derby di lunedì con il Venezia. Brutta botta in considerazione del fatto che il danese è l’attaccante più prolifico dell’Hellas con 6 reti. Intanto sono arrivati due nuovi giocatori. Il difensore inglese Oyegoke e il centrocampista senegalese, ma di passaporto francese, Niasse. In palio tre punti preziosi per la permanenza nel massimo campionato italiano.