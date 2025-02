Diretta Atalanta-Torino ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni 

BERGAMO - Dopo quattro pareggi consecutivi, ritrovata la vittoria grazie al 2-0 dell'Olimpico contro il Cagliari (doppietta di Ché Adams), alle ore 18 il Torino fa visita all'Atalanta al Gewiss Stadium nel 23° turno del campionato di Serie A. I granata di Paolo Vanoli stannno vivendo un periodo positivo e vogliono continuare su questa scia per alimentare le ambizioni europee e allontanarsi dalla zona calda. La Dea, invece, nell'ultima uscita ha battuto 2-1 il Como in rimonta (doppietta del capocannoniere Mateo Retegui) ritrovando una vittoria che mancava da oltre un mese. Il triplo pareggio contro Lazio (1-1), Udinese (0-0) e Juve (1-1) e la sconfitta contro il Napoli (3-2), hanno un po' rallentato la corsa degli orobici che ora hanno un distacco di sette punti dalla vetta, occupata attualmente dagli azzurri di Antonio Conte, impegnati in questo turno all'Olimpico contro la Roma. In settimana i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, quasi un derby per lui, piemontese doc - è nato a Grugliasco il 26 gennaio 1958 - ed ex Juve, non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 a Barcellona, pertanto dovranno giocare i playoff di Champions League contro i belgi del Brugge per conquistare il pass per gli ottavi di finale. All'andata, all'Olimpico Grande Torino, 25 agosto, vittoria granata, con Ilic e Ché Adams a ribaltare il momentaneo vantaggio ospite firmato Retegui. Nel finale, in pieno recupero, Milinkovic-Savic parò anche un rigore a Pasalic.