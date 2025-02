Diretta Bologna-Como ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Terminata l'avventura in Champions con il bel pareggio di Lisbona contro lo Sporting (1-1), il Bologna si rituffa nel campionato e alle ore 20.45 ospita al Dall'Ara il Como nell'anticipo della 23ª giornata. I rossoblù di Vincenzo Italiano stanno vivendo un buon momento e dopo il doppio 2-2 in casa contro la Roma e al Meazza contro l'Inter e il successo per 3-1 tra le mura amiche contro il Monza, nell'ultimo turno non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 al Castellani contro l'Empoli. I lariani di Cesc Fabregas, invece, sono reduci dal ko per 2-1 contro l'Atalanta, arrivato, come contro il Milan, dopo esser passati in vantaggio. In mezzo il netto successo per 4-1 al Sinigaglia contro l'Udinese. All'andata, 14 settembre, finì 2-2, con i padroni di casa avanti con l'autorete di Casale e il sigillo di Cutrone e gli ospiti a rispondere con Castro e Iling-Junior.