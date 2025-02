Nicolussi non basta al Venezia: vince l'Udinese. Colpo Verona a Monza

MONZA - Il sabato della 23ª giornata si apre allo Upower Stadium con lo scontro salvezza che ha visto il Verona tornare a vincere dopo quattro partite (2 pareggi e 2 sconfitte) superando di misura per 1-0 il Monza . Partita sbloccata e decisa al 12' in favore dell'Hellas: bella progressione sulla destra di Serdar che entra in area, arriva sul fondo, metta in mezzo dove un goffo intervento di ginocchio di Lekovic è fatale per l'autogol dell'1-0. Hellas che in un minuto ha una doppia chance di raddoppiare: al 69' colpo di testa su calcio d'angolo di Tchatchoua e gran intervento di Turati e al 70' Suslov manda largo di un soffio il diagonale mancino.

Per la squadra di Zanetti 3 punti preziosi che la portano al momentaneo 13° posto a quota 23 punti (+3 sul Parma terzultimo), mentre i brianzoli, al 5° ko nelle ultime 6 partite, rimangono sul fondo della classifica (13 punti).

L'Udinese si sblocca: Bravo stende il Venezia

Dopo due sconfitte consecutive (precedute da 3 pareggi) l'Udinese torna a vincere e lo fa in casa battendo il Venezia per 3-2 in un match emozionante.

Dopo un primo tempo equilibrato la partita si accende ad inizio ripresa (47'): cross dalla sinistra di Kamara, Joronen (entrato al 18' per l'infortunato Stankovic) esce in maniera disordinata e mancando l'intervento volante e sul secondo palo arriva Lorenzo Lucca che di testa insacca l'1-0. Neanche 5 minuti ed ecco il raddoppio dei friulani: cross questa volta dalla destra di Thauvin, Joronen si scontra con Cande nel respingere con i pugni e Lovric è rapace nel colpire la volo per il 2-0. Il Venezia però non molla: al 63' riapre la partita con una superba punizione dell'ex Juventus Nicolussi Caviglia e al 77', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Sava esce male e nel mischione nell'area l'ultimo tocco è di Gytkjaer (1° gol in stagione) per il 2-2. I lagunari però no hanno il tempo di gosersi il pareggio perchè all'82' Solet sfonda sulla sinistra, scarica per Iker Bravo che di esterno destro trova l'angolino basso dove Joronen non può nulla.