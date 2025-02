Milinkovic super, Maripan risponde a Djimsiti: il Toro ferma l'Atalanta

Il Torino resta in piedi. Al Gewiss Stadium, gli uomini di Vanoli rallentano la corsa dell’Atalanta e allungano la striscia di imbattibilità a 6 incontri (1 successo e 5 pareggi) grazie al finale di 1-1: reti di Djimsiti (34') e Maripan (13’). I granata, già reduci dal successo contro il Cagliari, rientrano così 27 punti che valgono l’11º posto in classifica. La formazione di Gasperini manca invece l’occasione di accorciare sull’Inter, che domenica 2 sarà impegnata nel derby della Madonnina , portandosi a quota 47 punti. Pesa sul bilancio dell’incontro il rigore fallito da Retegui al 71’. La prossima giornata, Adams e compagni affronteranno il Genoa nell’incontro in programma l’8 febbraio. Il calendario della Dea prevede invece la sfida interna con il Bologna con in palio l’accesso in semifinale di Coppa Italia.

Il racconto della partita

Torino ben messo in campo in avvio di gara, con l'Atalanta che mantiene il possesso palla senza però riuscire a imbucarsi nell'area avversaria. A sbloccare le marcature ci pensa l'ex granata Bellanova, che risponde presente all'assist di Brescianini e trasforma il tap-in dopo aver fallito di testa. Il direttore di gara annulla però il gol dopo il check al var che rileva il tocco di braccio del difensore (che aveva comunque scelto di non esultare). La formazione di Gasperini aumenta allora la pressione sugli ospiti, che si ripiegano così in difesa. Al 34', Djimsiti mette a segno la rete dell'1-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli uomini di Vanoli però non si arrendono e pareggiano i conti con Maripan, che al 13' risponde di testa sulla punizione calciata da Lazaro. Allo scadere del 1º tempo, la Dea ci riprova con Brescianini, che non riescen però a finalizzare il bel servizio di De Ketelaere. Pochi minuti dopo, Retegui manca l'appuntamento con il pallone a due passi dalla porta. Nella ripresa, i padroni di casa tornano in avanti ma senza impensierire troppo Milinkovic-Savic. Al 71', Piccinini indica il dischetto in seguito alla trattenuta di Tameze sull'ex Genoa, che dagli 11 metri calcia malissimo e divora l'occasione del 2-1, con il portiere serbo che respinge il terzo rigore sui 3 fischiati contro nel corso della stagione. Nel finale, Pasalic sbaglia il controllo a centro area e spedisce il pallone sul fondo: 1-1 il finale.