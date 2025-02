Fabregas: "Como bruttissimo". Italiano esulta: "Gara preparata con un video"

"E' stata una partita bruttissima. Non abbiamo iniziato bene, non è stato fatto nulla di quanto preparato in settimana. Una partita così la posso perdonare, ora pensiamo alla prossima". Così Cesc Fabregas ai microfoni di Sky Sport dopo il ko esterno del Como contro il Bologna . "Il nostro è un calendario difficilissimo. La nostra squadra deve crescere e i nuovi arrivati devono adattarsi rapidamente. Tanti acquisti? La società vuole alzare il livello. Un anno fa eravamo settimi in serie B. Se si vuole migliorare è giusto cambiare tanto. Io penso a fare l'allenatore - aggiunge il tecnico spagnolo -. Il risultato sul campo è molto importante per creare una base per i prossimi anni. C'è bisogno di creare una identità forte con la personalità con cui abbiamo giocato il secondo tempo e non come il primo".

Le parole di Italiano

"Contro questo Como si doveva andare forte, proprio come a Lisbona, e ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo limitati. Nel primo tempo i ragazzi ci hanno messo grande furore e attenzione. Siamo tornati giovedì alle 5 senza allenarci, preparando questa partita con un video. Il Como è una squadra temibilissima, avevamo il timore di doverli rincorrere per tutto il campo. Sono felice di quello che hanno fatto i miei giocatori". Queste invece sono le parole dial termine della vittoria casalinga delsul Como. "Nei minuti finali abbiamo spesso messo in pericolo tante partite. Bisogna invece stare attenti fino all'ultimo secondo. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, ma avremo più tempo d'ora in avanti - aggiunge il tecnico rossoblù -. Mi fa grande piacere vedere questa gente felice. Ci trascina a ogni pallone conquistato e a ogni ribaltamento di fronte. E' un legame che dobbiamo tenerci stretto.Il dodicesimo uomo in campo fa la differenza. Sono arrivato in un gruppo che ha voglia di crescere e maturare. La squadra aveva già una base importante. Dopo un avvio altalenante siamo cresciuti fisicamente. Sono felicissimo per De Silvestri e per il suo titolo di migliore in campo.dovrà provare a togliergli il posto. E' stata una bandiera del Milan e arriva da noi con grande entusiasmo. Può dare tantissimo, è ancora giovane. Mi aspetto ancora un esterno offensivo, vediamo nelle ultime ore di mercato cosa succede. In quelle zone di campo spendiamo molte energie e un nuovo arrivo può darci una mano".