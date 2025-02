Diretta Fiorentina-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Nonostante le varie trattative in ballo la Fiorentina che oggi scenderà in campo contro il Genoa non vuol farsi distrarre dal mercato. Da giorni Raffaele Palladino ripete che è «la partita più importante dell'anno» e come tale l'ha preparata, in testa un solo obiettivo: vincere. Per dare continuità al successo ritrovato domenica a Roma con la Lazio dopo una lunga striscia negativa. E per spezzare un digiuno di vittorie che al Franchi dura da due mese. La gara di oggi insomma rappresenta un crocevia per il campionato della Fiorentina e le ambizioni di classifica. Un esame impegnativo per lo stato di forma degli avversari e perché i viola sono in emergenza a centrocampo.

Con i 16 punti nelle 10 gare sotto la sua guida Patrick Vieira ha riportato il Genoa a metà classifica e lo sta guidando lungo la strada della salvezza in un crescendo continuo. Ed oggi a Firenze potrà fare un ulteriore passo in avanti grazie anche ai recuperi dei giocatori a lungo indisponibili che hanno avuto una settimana di lavoro in più nelle gambe e potranno diventare fondamentali in questa seconda parte di campionato