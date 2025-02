Diretta Roma-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Roma e Napoli si affrontano all'Olimpico nell'incontro valido per la 23ª giornata di campionato. Gli uomini di Claudio Ranieri si presentano all'appuntamento reduci da 2 successi consecutivi contro Udinese in campionato ed Eintracht in Europa League, che hanno cancellato l'amaro in bocca lasciato dal ko con l'Az Alkmaar e confermato il buon momento per Dybala e compagni. La classifica riporta un bilancio di 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 gare, che valgono il 9º posto con 30 punti e un distacco di 7 lunghezze dal Bologna, a sua volta uscito vincitore dalla sfida interna con il Como di sabato 1. Riaperta dunque la corsa all'Europa. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Antonio Conte, impegnata a difendere la prima posizione dall'Inter, attesa alle ore 18 a San Siro per il derby della Madonnina e distante 3 punti: ai nerazzurri spetta inoltre recuperare la trasferta di Firenze prevista per giovedì 6. I prossimi impegni stagionali vedono la Roma contendere al Milan l'accesso in semifinale di Coppa Italia, mentre il Napoli ospiterà l'Udinese: gare in programma rispettivamente il 5 e 9 febbraio.