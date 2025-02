Prodezza Kean, De Winter non basta a Vieira: la Fiorentina batte il Genoa

Seconda vittoria di fila per la Fiorentina, che batte 2-1 il Genoa nel match valido per la 23esima giornata di Serie A e sale al quinto posto in classifica, agganciando la Lazio a 39 punti, a meno uno dalla Juventus attualmente quarta. I viola sbloccano il risultato in avvio, al 9', con Kean che raccoglie l'invito di Mandragora e supera Leali con una girata di prima.