De Vrij risponde a Reijnders: Inter acciuffa Milan. Inzaghi, 3 gol annullati e 3 pali!

MILANO - Derby spettacolo a San Siro con Milan e Inter che si dividono la posta in palio pareggiando 1-1 nel 23° turno di Serie A. Inzaghi aggancia Conceicao all'ultimo respiro, evitando il ko e l'incubo Supercoppa Italiana, con la rete di De Vrij dopo una intera ripresa giocata all'attacco nella quale i nerazzurri sono riusciti a colpire tre legni. Qualche rimpianto per i rossoneri che erano riusciti a trovare il vantaggio sul finire del primo tempo con Reijnders dopo due reti annullate agli avversari.

Il gol di Reijnders

Primi 20' di studio con la sola conclusione di Barella a trovare pronto Maignan e la rete di Dimarco annullata per un fuorigioco netto di Lautaro. Crescono i nerazzurri, un altro offside in partenza di azione nega la rete a Lautaro, ma l'argentino ha anche altre due chance nelle quali non impegna però il portiere avversario. Al 38' il primo squillo rossonero è di Reijnders con un super Sommer a togliere la palla dall'incrocio e proprio l'olandese allo scadere la sblocca: imbucata per Leao, respinta imprecisa di Sommer e il centrocampista del Milan è il più rapido a ribadire in rete.

Inter, tre pali e poi De Vrij

Ad inizio ripresa subito occasione per Lautaro, Maignan risponde di piede. L'Inter spinge e al 68' arriva anche il palo di Bisseck. Cresce l'intensità die nerazzurri (annullato un gol a Lautaro per fallo di Dumfries su Theo) con i rossoneri che provano a ripartire in contropiede. All'82' secondo legno nerazzurro con Thuram che gira da due passi sbattendo ancora sul palo. All'89' ci prova Camarda per il Milan con un destro dal limite che esce di poco alto sopra la traversa. Nel recupero è assedio inter: al 91' arriva il terzo palo di serata per l'Inter con il colpo di testa di Dumfries, pochi secondi più avanti è ancora l'esterno olandese ad avere la chance del pari ma questa volta Maignan è strepitoso in uscita. Al 93' il pareggio: sponda di Zalewski per De Vrij che gira in rete l'1-1 finale.

Serie A, la classifica