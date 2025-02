Diretta Cagliari-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La sconfitta di Torino va chiusa immediatamente in un cassetto per riprendere la corsa bruscamente interrotta in casa granata. Il mercato termina e Nicola può finalmente lavorare su un gruppo che rimarrà sino a fine stagione. Contro la Lazio non ci sarà tanto da tergiversare. L’obiettivo è quello di fare risultato pieno per risalire in classifica. La formazione biancoceleste intanto reagisce sul mercato, in attesa di capire se replicherà anche in campo stasera a Cagliari. Adesso è il turno di Baroni, chiamato a riprendere il cammino dopo due ko consecutivi in una settimana, dal più doloroso con la Fiorentina all’Olimpico a quello ininfluente in Europa League col Braga. I precedenti fra le due squadre in casa-Cagliari sono 40. Ben 37 volte nella massima serie e 3 in B. Parlano nettamente a favore della Lazio, che ha vinto 17 volte, sono 12 le affermazioni cagliaritane ed 11 i pareggi.