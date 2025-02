Pagelle Milan-Inter: De Vrij gol da centravanti, Jimenez regala il pari. Lautaro e Theo…

Pareggio e tanta intensità a San Siro tra Milan e Inter, che chiudono la terza stracittadina stagionale sull'1-1. Ad aprire le danze la rete nel finale di primo tempo siglata da Reijnders, per il vantaggio rossonero, durato fino al 93', ovvero fino al gol pareggio firmato De Vrij. Sfortunati i nerazzurri, che hanno colpito tre pali con Bisseck, Thuram e Dumfries. Da segnalare che alla squadra di Inzaghi sono stati anche annullati tre gol. Ecco voti e giudizi dei protagonisti della sfida valida per la 23ª giornata di Serie A.

Milan, le pagelle dei rossoneri

Maignan 6.5

Nel primo tempo fa lo spettatore, nel secondo deve metterci tutta la sua classe per murare le conclusioni di Lautaro e Dumfries. Il tutto con un bacino al palo alla sua sinistra...

Walker 6.5

Per uno che con il Manchester City ha sollevato al cielo diciassette trofei, fare l’esordio nel derby con la maglia del Milan fa parte della normale amministrazione. Difatti, dopo un primo tempo utile per prendere le misure, lievita proprio quando l’Inter inizia a caricare a testa bassa.

Tomori 7

Fosse per i dirigenti sarebbe già stato spedito al miglior offerente: lui - con invidiabile spirito resiliente - ha detto no a tutti e ha quindi giocato un derby da professore. Alla faccia di chi lo vede come una plusvalenza.

Pavlovic 6.5

È l’abbaglio più grande preso da Fonseca che, dopo qualche prestazione negativa, l’aveva rottamato, relegandolo in panchina. Gioca un derby monumentale, perdendo solo Bisseck quando l’avversario centra il palo.

Theo Hernandez 6.5

Al solito è come dottor Jekyll e Mr. Hyde: dà il testimone a Leao sull’azione del vantaggio ma poi, con un passaggio svagato a Reijnders, innesca Thuram e Lautaro nell’occasione-gol prodotta dall’Inter a inizio ripresa. Nel finale, sul palo di Dumfries, c’è sempre lui. Però, va detto che da tempo non curava con tanta abnegazione la fase difensiva.

Musah 6

Parte esterno a centrocampo e nella ripresa, con l’ingresso di Jimenez, scala al centro svolgendo sempre con attenzione il compitino. Terracciano (33' st) ng.

Bennacer 5.5

Deve svolgere le mansioni di Fofana ma, evidentemente, non riesce a fare “filtro” come vorrebbe Conceiçao che difatti lo toglie a fine primo tempo. Mezzo punto in più perché mette il piede sull’1-0. Jimenez (1' st) 5 Regala il pari all’Inter sparacchiando un pallone che doveva controllare: errore da matita blu.

Reijnders 7

Il gol, paradossalmente, è la cosa più banale della sua partita. Tutto intorno c’è infatti molto altro, compresa la stella filante che scaglia sotto l’incrocio (38' pt) costringendo Sommer a un miracolo. In questo momento è tra i migliori centrocampisti in Europa: in estate risentiremo parlare di lui.

Leao 6

Solo la sua presenza regala brividi alla difesa nerazzurra. Attore protagonista sul gol ma poi non riesce più ad accendersi. Gabbia (41' st) 5.5 De Vrij lo brucia sull’1-1.

Pulisic 5.5

Parte benino, poi si spegne. Chukwueze (41' st) 5 Dimentica di seguire Zalewski sull’azione del pareggio.

Abraham 6

Il bello del derby è che, finché non ha rubato palla a Calhanoglu dando il via all’azione del gol, era stato per distacco il peggiore in campo. Camarda (33' st) 6 Mette i brividi a San Siro sfiorando il 2-0 con un bellissimo one man show.

All. Conceiçao 6.5

Parte con il 4-4-2 e chiude col 5-4-1 mettendo il pullman davanti alla porta: non serve a vincere il derby, però rispetto a Zagabria è un altro Milan.