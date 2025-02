Calvarese e Pavlovic-Thuram in Milan-Inter: perché il Var non interviene

Daniele Chiffi, dopo aver portato a casa bene Napoli-Juventus, esce “in doppietta”. In una gara molto difficile e in bilico fino all’ultimo, fischia poco e ammonisce ancora meno. Tanti gli episodi sotto la lente. Il più importante di certo è il contatto Pavlovic-Thuram. Thuram si invola in area di rigore, poi arriva Pavlovic e c’è un uno contro tra i due calciatori. Un corpo a corpo sostenuto ma lecito; entrando in area, il francese sembra avvantaggiarsi e andare a occupare la traiettoria di corsa del suo avversario con la gamba sinistra. Il difensore serbo continua nella sua traiettoria e c’è uno scontro basso e oggettivo con Thuram, che viene colpito all’altezza del polpaccio. Un attimo dopo, e non contemporaneamente, arriva velocissimo Theo Hernandez, che prende il pallone pieno e risolve la disputa precedente. Questo il motivo per il quale, a mio avviso, il Var non interviene.