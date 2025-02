Zaccagni-Castellanos, Cagliari ko e la Lazio si riprende il 4° posto

Cagliari-Lazio, la partita

Biancocelesti a segno al 19' con Dia ma il Var annulla la rete per un fallo di mano dell'attaccante prima della conclusione. Var ancora protagonista al 26' sul contatto Felici-Hysaj nell'are dei sardi, l'arbitro Manganiello non assegna il rigore ed il Var conferma la decisione. Lazio padrona del campo e prima dell'intervallo (43') sblocca il parziale: Zaccagni arriva con i tempi giusti sul cross tagliato di Hysaj e allungando la gamba, d’esterno, batte Caprile. I padroni di casa rientrano in campo con determinazione, al 50' Adopo spaventa la Lazio e al 56' Piccoli ristabilisce la parità con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di Baroni però non subisce il contraccolpo e ritorna avanti con la firma di Castellanos a porta vuota su bell'assist di testa di Zaccagni per il 2-1 al 64'. Ospiti galvanizzati dalla rete e solo un grande Carprile per due volte salva il Cagliari superandosi sil 73' su Zaccagni e al 75' su Isaksen!