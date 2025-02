Diretta Verona-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta scende in campo al Bentegodi nell'incontro valido per la 24ª giornata di campionato. Gli uomini di Gasperini si presentano all'appuntamento con 47 punti e un bilancio di 3 pareggi, 1 successo e 1 ko che valgono il 3º posto alle spalle dell'Inter distante 4 lunghezze e davanti la Juventus, uscita vincitrice dalla trasferta di Como e accomodatasi in 4ª posizione con 43 punti. La Dea ha così sofferto un ridimensionamento della classifica, che fino alla prima metà di stagione la vedeva lanciata verso il titolo. Poi, i primi rallentamenti con i 3 pareggi consecutivi con Lazio, Udinese e Juve, intervallati dall'eliminazione in Supercoppa e a seguire, la sconfitta interna contro il Napoli, l'1-1 con il Torino in 10 e per ultima l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna che ha sbancato il Gewiss Stadium. Insomma, esclusa la prestazione di Barcellona, Retegui e compagni hanno fatto fatica a riproporre gli standard a cui aveva abituato i tifosi nella secondà metà del 2024. Dall'altra parte del campo c'è ora il Verona di Zanetti, reduce dal successo di Monza e prima ancora dal pareggio con il Venezia. Risultati che hanno agevolato la classifica, che riporta ora 23 punti e un distacco di 3 lunghezze dal Parma terzultimo. Il calendario dell'Atalanta prevede poi il ritorno in Champions per l'andata dei playoff contro il Brugge, mentre gli Scaligeri saranno ospiti del MIlan: gare in programma rispettivamente il 12 e 15 febbraio.