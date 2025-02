Diretta Empoli-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Empoli e Milan si affrontano al Castellani nell'incontro valido per la 24ª giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci dal successo in Coppa Italia contro la Roma, che con la complicità dei tanti colpi di mercato ha aumentato le aspettative dei tifosi circa un deciso e definitivo cambio di passo a favore della classifica di campionato e degli impegni in Europa. Gli uomini di Conceicao si presentano all'appuntamento con 35 punti e un bilancio di 1 ko, 2 vittorie e 2 pareggi: l'ultimo nel derby della Madonnina. Il 6º posto resta comunque distante 7 lunghezze, e pertanto Joao Felix e compagni - il portoghese è subito andato a segno contro i giallorossi - non possono permettersi ulteriori passi falsi. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di D'Aversa, reduce dalla sconfitta contro la Juve allo Stadium e che con 3 ko e 2 pareggi si è riavvicinata alla zona retrocessione, sulla quale vanta un vantaggio di 1 solo punto. Il prossimo impegno stagionale vedrà il Milan affrontare il Feyenoord il 12 febbraio in trasferta, mentre i toscani saranno ospiti dell'Udinese domenica 16.