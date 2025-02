Dopo la Juve nessuno: la maledizione del bis tra Inter, Milan e Napoli

MILANO - Dice un vecchio adagio talvolta abusato che la parte più difficile non è arrivare in vetta: ma rimanerci. Spiegatelo all’ Inter che lo scorso anno di questi tempi saliva verso l’empireo della classifica di Serie A come un Messner che affronta una vetta da ottomila senza ossigeno. Con passo svelto, sicuro e implacabile si avviava lassù per strizzare le manine intorno alla stella numero due da mettere sopra allo stemma sul cuore. Un passo scudetto invidiabile. Un anno dopo la squadra di Inzaghi ha il fiatone mentre cerca tenere il passo del Napoli, e si vede. Vittima di quella maledizione del bis scudetto che la Juve deve aver lanciato a coloro che sarebbero seguite sul trono tricolore del campionato una volta che la Vecchia Signora lo avesse lasciato. I bianconeri ne hanno vinti 9 di fila , dopo di loro nessuno riesce a metterne di fila due.

Lo scudetto in fuga verso Napoli

Ci ha provato subito l’Inter, che nel 2021 aveva vinto con Conte e l’anno successivo ha provato a bissare con il primo Inzaghi. Niente da fare: fatale la partita con l’asterisco da recuperare in quel di Bologna, che poteva dare il titolo ai nerazzurri, invece è stato un passaggio a vuoto che ha consentito al Milan di scucire per un punto lo scudetto dalle maglie dei cugini. Passa un anno e il Milan non riesce nemmeno ad andare vicino alla doppietta tricolore: il campionato del 2023 lo vince il Napoli di Spalletti e il Milan arriva quarto. Nel 2024 però pure i partenopei non riescono a ripetersi, anzi. Vivono un crollo verticale che dalla cuspide della classifica li fa precipitare addirittura al decimo posto, pure fuori dalle coppe. Una situazione, quella della mancata qualificazione alle competizioni europee, che oggi viene indicata come un vantaggio: meno energie da distribuire nell’arco della settimana, meno match da giocare, meno probabilità di incappare in infortuni. Di certo il calendario zeppo di partite che non si possono sbagliare non ha dato una mano all’Inter. Che avrà anche la rosa più attrezzata di tutti in campionato, ma con le partite che si susseguono una volta ogni tre giorni, a questo punto del calendario sembra essere un po’ a corto di energie. Intanto lo scudetto sta scappando in direzione Napoli.