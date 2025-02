Ciclone Retegui, bomber d’Italia: poker nel 5-0 Atalanta! Inter più vicina

Manita Dea, 4 gol di Retegui

Inizio interessante del Verona poi diventa tutto facile per la Dea che al 21' sblocca con il primo gol del pomeriggio di Retegui, il più rapido a ribadire in rete la respinta del palo sulla conclusione di De Ketelaere. Passano 4' e questa volta l'attaccante azzurro si mette in proprio con il gol del raddoppio che non perdona Montipò. Al 37' il tris è un altro super gol di Ederson, dopo la magia a Barcellona, mentre al 44' arriva al tripletta di Retegui che vale il poker prima dell'intervallo per i bergamaschi. Ad inizio ripresa El Chapita trova il poker personale girando in rete il 5-0 che permette al bomber di Gasperini di allungare in cima alla classifica marcatori con 20 centri. Nel finale il Verona cerca almeno il gol della bandiera, ma un ottimo Rui Patricio nega qualsiasi tipo di gioia al Bentegodi tenendo la porta imbattuta. Ora per la Dea l'impegno del playoff di Champions contro il Club Brugge.

