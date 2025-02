Gimenez lascia subito il segno! Gol Leao e due rossi: Empoli-Milan 0-2

EMPOLI - Il Milan torna al successo in campionato e lo fa per 2-0 ad Empoli con un gran secondo tempo ispirato dagli ingressi di Rafa Leao , Christian Pulisic e Santi Gimenez : due assist dell'americano e reti del portoghese e del messicano al 1° sigillo in rossonero. Il tutto in una partita che ha visto el squadre giocare l'ultima mezz'ora in 10 contro 10.

Empoli-Milan, la partita

Primo temo che si chiude sullo 0-0 dove si sottolineano l'ammonizione di Joao Felix (simulazione), l'infortunio di Viti costretto a lasciare il campo al 27' per Goglichidze ed il clamoroso palo di Colombo al 32' su bel tiro di sinistro dall'altezza del dischetto. Empoli che ha rischiato di restare in 10 dopo 8' per un brutto intervento di Cacace sulla gamba di Walker ma arbitro e Var non hanno preso provvedimenti.

Insoddisfatto dal primo tempo dei suoi Conceicao ribalta la squadra ad inizio ripresa inserendo subito Gimenez, Pulisic, e Leao per Abraham, Fofana e Jimenez. I cambi hanno il loro effetto ma al 55' c'è il colpo di scena: Colombo parte in fuorigioco, l'arbitro lascia giocare, fallo di Tomori che viene espulso (doppio giall) ma il Var non può intervenire e quindi Milan in 10. Al 64' però si ristabilisce la parità numerica per il rosso diretto a Marianucci per fallo da reazione su Gimenez. Il Milan si rinvigorisce e lo fa sull'asse Pulisic-Leao: cross da destra dell'americano ed incornata del portoghese sul secondo palo per l'1-0! Il Milan non allenta la pressione al 75' arriva la prima firma in rossonero di Santi Gimenez: servito da Pulisic il messicano entra in area, la sposta sul sinistro e insacca il 2-0 per mandare i titoli di coda.