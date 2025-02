Pinamonti rovina la festa Toro, 1-1 col Genoa: debutto Casadei e caos finale

TORINO - Finisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Torino e Genoa valida per la 24ª giornata di Serie A. I granata la sbloccano nel recupero della prima frazione di gioco grazie all'autorete di Thorsby, sfortunato a deviare nella propria porta il cross dalla bandierina di Lazaro. Nella ripresa, però, il Grifone trova il pareggio grazie al sigillo numero sette in campionato di Pinamonti. Al 72' Vanoli mette dentro i due nuovi acquisti Biraghi e Casadei che per poco non confezionano il gol vittoria. Nel finale proteste per una trattenuta di Sabelli su Sanabria: Feliciani non ravvisa alcuna irregolarità e non viene richiamato dal Var. Il Toro raccoglie così il settimo risultato utile consecutivo: sesto pareggio, con l'unico successo del parziale arrivato tra le mura contro il Cagliari (doppietta di Ché Adams). La formazione di Patrick Vieira, invece, riparte dopo la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina (2-1).