Diretta Venezia-Roma ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Roma è impegnata sul campo del Venezia nel 24° turno di Serie A. I giallorossi vengono dalla sconfitta in Coppa Italia a San Siro contro il Milan dopo il pareggio casalingo in campionato contro il Napoli e sono noni in classifica con 31 punti. Il Venezia, invece, è penultimo in graduatoria a quota 16 e ha rimediato tre pareggi e due ko nelle ultime cinque giornate. "La Roma è una squadra solida, guidata da un allenatore di altissimo livello ed esperienza. Verranno a Venezia con l’intento di vincere, ma anche noi abbiamo bisogno di punti e sicuramente non ci tireremo indietro perché vogliamo dare il meglio di noi stessi, come abbiamo sempre cercato di fare" ha detto il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del match.