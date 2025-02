Diretta Napoli-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - A chiudere la domenica di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Udinese. Gli azzurri di Antonio Conte in caso di vittoria hanno la ghiotta opportunità di salire momentaneamente in classifica a +6 sull'Inter, impegnata domani sera al Meazza contro la Fiorentina, squadra che solo quattro giorni fa ha rifilato alla banda di Simone Inzaghi un netto 3-0 al Franchi nel recupero della 14ª giornata. Nell'ultima uscita i campani non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 all'Olimpico contro la Roma - nel recupero Angelino ha pareggiato la rete ospite del grande ex Leonardo Spinazzola - interrompendo una straordinaria striscia di sette vittorie consecutive. I friulani di Kosta Runjaic, invece, sono reduci dal successo per 3-2 in casa contro il Venezia, il primo del 2025. Nella gara d'andata al Bluenergy Stadium, 14 dicembre, bianconeri avanti con Thauvin, poi la rimonta ospite nella ripresa grazie ai sigilli di Lukaku, autorete di Giannetti e Anguissa.