Dybala riporta la Roma al successo: il Venezia dell'ex Di Francesco ko

La Roma espugna il Penzo di Venezia grazie al rigore di Paulo Dybala al minuto 57 vincendo così la seconda gara in trasferta di fila. Alla squadra di Ranieri basta un tiro dagli undici metri arrivato grazie al fallo di Marcandalli su incursione in area di Angelino. A reclamare però è la formazione di Di Francesco che si è visto negare un penalty nel primo tempo per tocco di mani di Mancini al limite dell'area piccola di rigore. Anche nel secondo tempo, c'è stato un reclamo dei lagunari per un presunto fallo sempre di Mancini su Kike Perez a tu per tu con Svilar. In classifica, i giallorossi salgono a quota 34 mentre il Venezia resta penultimo a 16 punti.

Venezia-Roma 0-1, la cronaca

Nel primo tempo i padroni di casa giocano infatti bene palla a terra, ma è la Roma ad avere le principali occasioni. Al 16' la combinazione Celik-Dybala porta al tiro Dovbyk, che si libera di una marcatura e calcia col mancino trovando la parata di Radu. Al 30' altra chance per i giallorossi: Dybala crossa su calcio piazzato, Mancini sfrutta un'uscita errata del portiere, ma Nicolussi Caviglia riesce a salvare sulla linea. La Roma è pericolosa in gioco aereo anche sette minuti più tardi quando Dovbyk di testa costringe Radu ad alzare in corner. Serve un rigore però per sbloccare il risultato. La Roma è la squadra che ne ha segnati di più in Serie A (6), mentre il Venezia è quella che ha subìto più reti dagli undici metri (7). L'arbitro Zufferli indica il dischetto al 57' dopo un contatto tra Marcandalli e Angelino nell'area dei lagunari: Dybala si prende l'incarico e segna il settimo gol giallorosso su rigore in campionato. Ranieri dopo il gol sceglie di coprirsi: fuori El Shaarawy e Gourna Douath, dentro Nelsson e Pisilli. Dieci minuti dopo Dybala lascia il posto a Baldanzi. Di Francesco risponde all'80' mandando nella mischia Gytkjaer e Maric. La Roma però si difende con ordine e si presenta nel migliore dei modi all'appuntamento del do Dragao contro il Porto in Europa League, in programma giovedì 13 gennaio.