La Lazio travolge il Monza e rimette dietro la Juve. Festa Cagliari

ROMA - La Lazio apre il pomeriggio della domenica della 24ª giornata firmando la seconda vittoria consecutiva battendo 5-1 il fanalino di coda Monza riprendendosi (in attesa del match di lunedì della Fiorentina) il 4° posto in solitaria. Biancolesti che passano in vantaggio alla mezz'ora con una bella triangolazione: cross di Guendouzi, sponda di testa di Castellanos ed incornata vincente sul secondo palo di Marusic. Unica nota stonata del primo tempo laziale è l'infortunio di Dia sostituito al 35' da Pedro. Tornati in campo c'è ancora una sola squadra in campo e al 56' i ragazzi di Baroni mandano i titoli di coda con ancora Castellanos uomo assist con un filtrate perfetto per Pedro che non può sbagliare davanti a Pizzignacco. Dopo due assist c'è anche la gloria per Castellanos: assist di Zaccagni e piatto vincente dell'argentino al 9° gol in campionato. Per Per Pedro c'è anche la festa per doppietta su asisst dell'appena entrato Noslin. Sul finire arriva il gol della bandiera per i brianzoli su calcio di rigore (fallo di mano di Lazzari) trasformato da Sensi e anche la "manita" dei padroni di casa con il sinistro vincente di Dele-Bashiru (88').