Nicola: “Cagliari dovrà lottare sino alla fine”. Pecchia: “Prestazione di qualità"

Gioie e dolori. Due emozioni contrastanti come l'entusiasmo di Cagliari e Parma. Da una parte il sorriso di Nicola per la vittoria importante in uno scontro diretto per la salvezza. Dall'altra tutto il rammarcio di Pecchia per un'altra sconfitta, la terza consecutiva. Al termine della gara le parole di entrambi sono andate proprio in questa dirazione. "La vittoria di oggi pesa tanto e ci dà energia mentale" sottolinea il tecnico rossoblù. "Abbiamo fatto tante cose buone, i ragazzi hanno creato tanto. Dobbiamo affrontare queste situazioni e venirne fuori" ribadisce il collega gialloblù.