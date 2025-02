Ekkelenkamp risponde a McTominay: Napoli, solo pari al Maradona! Conte a +4 sull'Inter  

NAPOLI - Dopo la trasferta di Roma, secondo pari consecutivo per il Napoli che fa 1-1 anche con l' Udinese nel posticipo del 24° turno di Serie A al Maradona. Dopo la buona notizia del ko dell' Inter nel recupero contro la Fiorentina , Conte non approfitta per scappare in testa alla classifica in attesa del monday night ancora tra Inzaghi e Palladino . Salgono momentaneamente a +4 gli azzurri che sbloccano con McTominay per poi essere raggiunti da Ekkelnkamp . Buon punto per gli uomini di Runjaic che restano al decimo posto lasciando intatto il vantaggio da Torino e Genoa .

Napoli-Udinese, la partita

Il primo squillo dopo 2' è degli ospiti con Thauvin che scalda i guanti a Meret. Rispondono McTominay di testa e Politano con il sinistro chiamando in causa Sava, ma i bianconeri tornano pericolosi al 10' con Lucca che in caduta non riesce a centrare la porta con una girata da pochi metri. Ekkelenkamp prima e Bijol creano altri due spaventi alla retroguardia di Conte, dall'altra parte è ancora Politano ad avere la chance ma pecca di precisione. Continuano a fioccare occasioni: Bijol accarezza la traversa, McTominay da zero metri sfiora solo il palo ma si riscatta poco dopo. Corner di Politano per la testa dello scozzese che vola in alto e batte Sava al minuto 37. Passano 180 secondi ed Ekkelnkamp pareggia: distrazione della difesa e piattone destro dal limite che non lascia scampo a Meret. Nella ripresa parte ancora bene la formazione di Runjaic, poi i ritmi friulani calano e inizia l'assedio azzurro che trova un affondo con Lukaku, che non riesce però a centrare lo specchio, e poco altro per riuscire a trovare il gol vittoria. Al fischio finale è 1-1.