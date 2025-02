Diretta Inter-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Inter ospita la Fiorentina nell'incontro valido per la 24ª giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi ritrovano la Viola dopo la disfatta di Firenze, dove i padroni di casa si sono imposti con il finale di 3-0 firmato Ranieri e Kean (autore di una doppietta). Una sconfitta che ha in parte scombinato i piani stagionali dei nerazzurri, che si presentano all'appuntamento di San Siro con 51 punti e un ritardo di 4 lunghezze sul Napoli. Con l'Udinese al Maradona, Conte non è infatti andato oltre l'1-1. La formazione di Palladino, reduce da 3 successi consecutivi, proverà a replicare la prestazione del Franchi: la posta in palio è il 4º posto a pari merito con la Lazio nonché il sorpasso (o l'aggancio) ai danni della Juventus, in 5ª posizione con 43 punti. L'agenda di Lautaro e compagni prevede poi il match contro i bianconeri di Thiago Motta, in programma alle ore 20.45 di domenica 16 febbraio presso l'Allianz Stadium di Torino. La Fiorentina opiterà invece il Como.