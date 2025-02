Feliciani e Di Paolo sospesi! L’errore sul rigore negato è troppo grave

TORINO - Monta la rabbia, il Toro non ci sta più. Contro il Genoa i granata si sono visti scippare una probabile vittoria per un rigore netto che non è stato concesso al 94’. Un fallo che hanno visto tutti, proprio tutti, anche chi usa lenti ad alto indice per poter guardare avanti senza inciampare. Eppure, oltre all’arbitro Feliciani - primo responsabile perché era in posizione per vedere nitidamente l’accaduto - non ha ritenuto di intervenire neppure Di Paolo che stava al Var. Ma rinfreschiamo la memoria e ricordiamo il fatto che lascia interdetti. Ci sono due contatti dubbi nella stessa azione. Prima una trattenuta leggera su Adams , poi quella prolungata di Sabelli su Sanabria , nella quale c’erano tutti gli estremi per il calcio di rigore. E il Var che ha fatto? Non è intervenuto. Il responsabile tecnologico di questa partita era Di Paolo , lo stesso che una settimana fa non era intervenuto per un nettissimo fallo di Pavlolic su Thuram nel derby di Milano . In quell’occasione sia Theo Hernandez che Pavlovic sono andati su Thuram: mentre l’esterno francese è intervenuto in maniera regolare sul connazionale dell’Inter, il difensore serbo ha colpito la caviglia dell’avversario e non il pallone.

Rigore netto e Var fantasma

Rigore netto, ma nessun intervento da parte del Var per segnalare all’arbitro Chiffi l’evidente infrazione, esattamente come Di Paolo ha deciso di fare sabato con Feliciani. lo stesso protagonista (Di Paolo) anche a Torino . La sensazione, visti anche i precedenti, è che Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, fermerà Feliciani e Di Paolo, che in pochi giorni ne ha combinate di tutti i colori penalizzando Inter e Torino in maniera evidente. La chiamata al Var in casi del genere è il minimo che si possa fare. Ma è il Torino a essere più furibondo di tutti. Subito dopo il match è esplosa la rabbia granata. Prima il presidente Cairo: "Non riesco a capire perché non sia stato concesso il rigore. Era netto. Per me è un errore incredibile". Poi il direttore tecnico Davide Vagnati che ha “tuonato” a Sky: "Siamo molto delusi, c’è la tecnologia che può far cambiare idea per un errore chiaro di campo. Sanabria non può saltare, senza poter intervenire sulla palla. Se abbiamo la tecnologia non vedo perché non possa intervenire. Questo rigore è sacrosanto, basta che il Var chiami l’arbitro. Perché Feliciani non è stato chiamato?".