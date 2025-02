“Vlahovic? Qualità e tecnica. Kean e Retegui sono devastanti”

Prandelli: "Napoli l'unica che può arrivare in fondo"

"Fino a qualche giorno fa, il Napoli aveva una continuità incredibile, poi le squadre hanno capito che chiudendo tutti gli spazi trovava qualche difficolà ma Conte è un grande allenatore, un grande studioso e riuscirà a trovare qualche situazione in fase offensiva. Il Napoli è forse l'unica squadra che può pensare di arrivare in fondo e vincere il titolo perché le altre sono impegnate nelle coppe: il calcio italiano non sta brillando a livello generale, ho visto squadre molto stanche. L'Atalanta in Champions? Me lo auguro, quando gioca ti da sempre gioia ed emozione. La lotta è affascinante anche per la corsa ai posti Champions. Il Milan potrebbe recuperare perché individualmente è una squadra molto interessante ,ma la stessa Fiorentina ha fatto una campagna acquisti meravigliosa, ha messo su un blocco importante di italiani. Firenze vive di calcio e potrebbe far rifiorire anche giocatori in difficoltà. Il mio futuro? Panchine sicuramente basta ma su altri aspetti ci potrei anche pensare". L'ex ct della Nazionale, l'ultimo a prendere parte a un mondiale, ha poi detto la sua in merito a una possibile coppia azzurra Retegui-Kean: la selezione di Spalletti tornerà in campo il 20 marzo nell'andata dei quarti di Nations League contro la Germania. Prandelli è stato inoltre invitato a rispondere sul rendimento dell'ex Viola Dusan Vlahovic.