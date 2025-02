L’Inter sblocca ma l’angolo non c’era, Fiorentina furiosa: cosa è successo© .

Inter in ansia per Thuram: c'è la Juve

Pari nel primo tempo e ansia per Marcus Thuram in casa Inter. L'attaccante nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo al 28' minuto a causa di una contusione alla caviglia sinistra rimediata in un tentativo di dribbling su Parisi al 20'. Il francese ha provato a stringere i denti e restare in campo ma ha dovuto chiedere il cambio e lasciare il posto ad Arnautovic, poco prima del vantaggio nerazzurro. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore con il derby d'Italia contro la Juventus all'orizzonte. Al 65' anche Alessandro Bastoni ha lasciato il terreno di gioco stremato. Il giocatore è infatti stato sostituito da Inzaghi perché non ne aveva più e pure perché ammonito. In panchina il difensore è parso visibilmente in difficoltà, tanto da dover ricorrere ad un po’ di ghiaccio per alleviare il dolore: potrebbe trattarsi di un affaticamento muscolare.