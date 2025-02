Inter-Fiorentina, palla fuori! Perché il Var non è intervenuto?

Rivedibile La Penna, che alla sua 9ª gara stagionale in Serie A si perde nel primo tempo due episodi determinanti tra le proteste di tutte e due le squadre: vediamoli nel dettaglio. Intorno alla mezz’ora i nerazzurri vanno in vantaggio su calcio d’angolo, che è però irregolare. Bastoni mette in mezzo un pallone uscito del tutto dalla linea di fondo (da una delle inquadrature si evince come il pallone fosse uscito almeno di un palmo), ma né il direttore di gara né l’assistente se ne rendono conto. Quest’ultimo, in particolare, si trova nel lato opposto del campo e ha più difficoltà ad accorgersi della posizione della palla rispetto alla linea. Inoltre il Var in queste situazioni è tagliato fuori, perché con il corner comincia una nuova App e la tecnologia non può risalire a quella precedente.