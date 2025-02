Juve-Inter, gli ultras nerazzurri non saranno all’Allianz Stadium: il motivo

Un Derby d'Italia senza i tifosi ospiti. È quello che va prospettandosi in vista del match di domenica all' Allianz Stadium tra la Juve di Thiago Motta e l' Inter di Simone Inzaghi . La motivazione va rintracciata nel comunicato diramato da un gruppo del tifo organizzato nerazzurro, ovvero il 'Secondo anello verde', che ha spiegato in una nota il perché non prenderà parte alla trasferta.

Juve-Inter, assente il tifo organizzato nerazzurro

Il gruppo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post in cui ha spiegato che "la nostra voglia di esserci sempre, a qualunque costo, non può certamente piegarsi a delle modalità di vendita dei tagliandi assurde, prive di ogni minima forma di considerazione e rispetto nei confronti del tifo organizzato. Seppur fisicamente assenti, il nostro pensiero sarà fisso verso Torino. Avanti Inter, lotta da ultras. Non ci vedi ma ci siamo". Dunque il settore ospiti dell'Allianz Stadium sarà evidentemente meno rumoroso del previsto nella sfida di domenica. Se si va delineando la situazione sugli spalti, è attesa per vedere ciò che accadrà in campo, dopo lo spettacolare 4-4 della gara di andata a San Siro con la clamorosa rimonta bianconera grazie alla doppietta nel finale di Kenan Yildiz.