Aia, Zappi: "Bastoni? L'arbitro non poteva vedere, sul Var a chiamata..."

Zappi ha poi parlato della possibilià di introdurre il Var a chiamata , tornado sulle polemiche post Inter-Fiorentina : “Dal nostro punto di vista c’è una grande apertura. In collaborazione con l’ IFAB nei giorni scorsi si è avviata una sperimentazione sull’ostruzionismo e le perdite di tempo dei portieri. Noi siamo tendenzialmente favorevoli a tutto ciò che è sperimentazione. Anche sul VAR a chiamata, da parte nostra c’è grande apertura ma tutto dipende dall’IFAB. Un dirigente degli arbitri deve avere il coraggio di difendere anche quello che all’apparenza è indifendibile. Non sempre ciò che la stampa immagina è condiviso dagli arbitri. È chiaro che l’episodio di Bastoni certifica come il pallone fosse uscito, ma dal terreno di gioco solo chi è stato in quella posizione potrebbe comprendere fino in fondo la posizione degli arbitri. In quel momento Bastoni ad esempio copre il pallone dalla prospettiva di La Penna con il suo corpo”.

Zappi sul premio a Colombo

Infine sul premio assegnato all'arbitro Colombo: “Avevamo diversi prospetti di arbitri emergenti, oggi evidentemente è una giornata fortunata per i lombardi perché il premio va ad Andrea Colombo della sezione di Como. Un arbitro di 34 anni, impegnato in questo momento a livello internazionale in Venezuela per l’evento CONMEBOL. Alcune caratteristiche di Andrea Colombo richiamano alle caratteristiche di Stefano Farina, è uno degli arbitri più meticolosi a livello di preparazione e sulla capacità decisionale per l’attitudine tecnologica. In una settimana difficile per gli arbitri mi piace invitare tutti a vedere come Colombo prende le decisioni sui provvedimenti disciplinari, è sempre tempestivo e questo lo rende estremamente affidabile”.