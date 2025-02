Da Thuram a Dimarco: le condizioni e i dubbi dell'Inter verso la Juve

Notizie importanti in casa Inter in vista del secondo derby d'Italia della stagione contro la Juventus , in programma all'Allianz Stadium domenica 16 febbraio alle 20:45. Una partita fondamentale per la corsa scudetto e la Champions League, in un turno di Serie A che vedrà affrontarsi anche Lazio e Napoli. A pochi giorni dalla partita, sono arrivate indicazioni per Simone Inzaghi sugli infortunati ed in particolare sulla possibile emergenza nel reparto d'attacco.

Inter, emergenza attacco per la Juve

Marcus Thuram era stato costretto ad abbandonare il campo in Inter-Fiorentina per una contusione alla caviglia sinistra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante francese non hanno evidenziato lesioni. Il classe 1997 ha comunque lavorato a parte anche oggi e resta in dubbio in vista della Juve. Stesso discorso anche per Marko Arnautovic, autore del gol vittoria contro la Fiorentina, ma ancora alle prese con un affaticamente muscolare.

Inter, ci sono Bastoni e Dimarco

Le buone notizie per Simone Inzaghi arrivano invece nel reparto difensivo. Alessandro Bastoni e Federico Dimarco hanno infatti svolto l'intero allenamento con il resto della squadra saranno quindi a disposizione per la sfida di domenica sera. Il centrale era stato sostituto a metà ripresa contro la Fiorentina ed era stato visto con una borsa del ghiaccio sulla coscia, mentre l'esterno aveva dato forfait per un attacco influenzale. Allarme rientrato per entrambi e convocazione in vista.