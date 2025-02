Diretta Bologna-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Alle ore 20.45, allo stadio Renato Dall'Ara, Bologna e Torino si affrontano nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A. Le due formazioni arrivano alla sfida in un buonissimo stato di forma: i rossoblù di Vincenzo Italiano, che hanno conquistato la semifinale di Coppa Italia battendo 1-0 l’Atalanta al Gewiss Stadium grazie alla rete di Santiago Castro, hanno inanellato una striscia di sei risultati utili consecutivi in campionato (quattro pareggi e due vittorie) e non perdono dal 30 dicembre, dal ko interno contro l’Hellas Verona (3-2); l'ultima sconfitta dei granata di Paolo Vanoli, invece, risale proprio alla gara d'andata contro gli emiliani, 21 dicembre, quando Dallinga e Tommaso Pobega, grande ex dell’incontro, firmarono il successo ospite all'Olimpico Grande Torino. Da quel giorno il Toro ha messo insieme una vittoria (2-0 interno al Cagliari con doppietta di Ché Adams) e ben sei pareggi.