Pasticcio Biraghi, autogol al 90’! Folle 3-2 in Bologna-Torino

Si interrompe al Dall’Ara la striscia di imbattibilità del Torino, che nell’incontro valido per la 25ª giornata di Serie A si arrende con il finale di 3-2: reti di Vlasic (37') ed Elmas (65') per gli ospiti e doppietta di Ndoye (20', 70') per i padroni di casa. Poi, l'autogol di Biraghi che decide l'incontro (90'). Si chiude dunque un ciclo di 7 giornate senza sconfitte iniziato proprio all’indomani del ko contro il Bologna nella gara di andata. Gli uomini di Vanoli , che rientrano da un incontro ricchissimo di emozioni, restano così fermi a quota 28 punti in classifica, con un ritardo di 14 punti dall’Europa e un vantaggio di 8 lunghezze sul terzultimo posto. La prossima giornata c’è il Milan all’Olimpico : incontro in programma alle ore 18 del 22 febbraio. La formazione di Italiano ritrova invece il successo dopo il pareggio con il Lecce, scavalcando i rossoneri di Conceicao al 7º posto e portandosi a 1 solo punto dalla Fiorentina, che domenica 16 ospiterà il Como. L’agenda dei rossoblù prevede ora la trasferta di Parma del 22 febbraio.

Ndoye la sblocca, Vlasic pareggia conti

È del Bologna il primo squillo dell'incontro, con Miranda che al 1' minuto di gioco indovina un grande controllo sulla corsia sinistra e serve Castro a centro area. L'attaccante argentino calcia di prima senza però inquadrare lo specchio della porta. All'8' minuto, Pobega ci prova di fuori area chiamando in causa Milinkovic-Savic che respinge un traiettoria tutt'altro che semplice. Non passa molto che i padroni di casa conquistano un calcio di rigore in seguito al fallo di Linetty su Ndoye. Dopo aver rivisto l'episodio al Var, Fabbri revoca però la decisione. A sbloccare le marcature ci pensa allora lo svizzero, che lanciato da Pobega al 19' resiste alla marcatura di Coco e supera il portiere granata. Il Toro reagisce e divora l'occasione del pareggio con l'ex Las Palmas che a due passi dalla porta spedisce sul fondo il pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La formazione di Vanoli ci riprova allora con Adams, ma Skorupski dice no. I ritmi si alzano su entrambi i fronti del campo, nonostante la pesantezza del campo dovuta alla pioggia. Al 35', il Toro esce dalla pressione dei rossoblù e spreca la ripartenza di Adams e Karamoh, che 2 contro 1 col portiere non riescono a calciare in porta: eccesso di altruismo dello scozzese che serve l'ex Inter, il quale scivola e perde l'appuntamento con il pallone. Non sbaglia però Vlasic, che 2 minuti dopo riceve palla a centro area da Maripan e firma l'1-1. Pochi minuti dopo, Karamoh e Adams si scambiano le parti e questa volta è il secondo a non inquadrare la porta colpendo con il ginocchio. Al 43', Castro anticipa la difesa e colpisce di testa: la palla si spegne però oltre la traversa: 1-1 al duplice fischio.

Perla Elmas, Ndoye firma la doppietta

Nella ripresa, il Bologna torna ad aggredire cercando il nuovo vantaggio, ma il Torino difende bene gli spazi. Al 60', i padroni di casa reclamano un altro calcio di rigore per l'intervento di Coco su Castro. Per Fabbri però non c'è fallo. Al 64', Elmas si prende la scena con un tunnel ai danni di Beukema a cui segue il pallonetto che supera Skorupski. 4 minuti dopo, Casadei travolge Pobega in area: questa volta l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri, Ndoye firma la doppietta. È il primo dei 4 rigori non parato da Milinkovic-Savic in campionato, che pure aveva intuito la direzione del tiro. Al 77', lo svizzero prova a rispondere al pallonetto di Elmas senza però riuscire a inquadrare la porta. Nel finale, entrambe le formazioni provano a riportarsi in vantaggio. All'88', Freuler riceve di testa il traversone di Cambiaghi ma non trova la porta. 2 minuto dopo, l'ex Fiorentina Biraghi causa uno sfortunato autogol che decide il match: 3-2 al Dall'Ara.