Diretta Atalanta-Cagliari ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta ospita il Cagliari nell'incontro valido per la 25ª giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium, gli uomini di Gasperini proveranno a replicare la prestazione esibita sul campo del Verona nell'impegno di campionato precedente (5-0). Oltre i 3 punti, in palio c'è l'occasione di tornare a gioire dopo l'indigesta sconfitta esterna contro il Brugge nell'andata dei playoff di Champions League: risultato a cui è seguita un'accesissima contestazione per il rigore assegnato nel finale ai padroni di casa. La classifica della Dea riporta ora 50 punti e un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 ko nelle ultime 5 gare: l'Inter di Inzaghi, che domenica 16 febbraio affronterà la Juventus di Motta allo Stadium, dista 4 lunghezze. Il calendario di Retegui e compagni ha poi in programma il ritorno dello spareggio contro la formazione di Hayen previsto alle ore 21 di martedì 18. A caccia del bis anche la formazione di Nicola, reduce dal successo interno sul Parma, che ha permesso di aumentare il vantaggio sui Ducali al terzultimo di 4 punti. La prossima giornata, i sardi affronteranno i bianconeri alla Unipol Domus.