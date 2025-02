Diretta Lazio-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Un comandante non abbandona mai la nave, nemmeno di fronte all'ira delle tempeste più furiose o quando si ritrova con un equipaggio ridotto all'osso. Questo il messaggio chiaro e forte lanciato da Antonio Conte, che ha dovuto fronteggiare non poche burrasche dall'inizio della stagione con il suo Napoli, riuscendo - però - a sopperire al meglio: 3 vittorie su 3 gare giocate senza Meret, 3 su 4 senza Lobotka, 6 vittorie e 2 pareggi in assenza di Buongiorno, per poi conquistare una vittoria nell’unico match in cui Politano non era disponibile. Ma la mareggiata si è fatta sempre più impetuosa e ha portato via tre marinai di lungo corso come Spinazzola, Olivera e Neres, in compenso Conte si è visto restituire Buongiorno, assente dal 14 dicembre e adesso pronto a salpare dal primo minuto. Il Napoli, inoltre, ha subito sempre almeno un gol nelle ultime 4 partite di campionato ed è la striscia più lunga da inizio stagione, c’è bisogno dell’ex Toro per ripristinare la solidità difensiva. Insomma, un rientro determinante per il coach salentino, non solo perché il numero 4 è tra i dieci “titolarissimi” che hanno accumulato più di mille minuti in A, ma anche perché la sua presenza consente a Don Antonio di cambiare e provare un nuovo abito nel quale si stringeranno difesa e attacco per allargare il centrocampo.

Sul fronte Lazio è questa la notte per capire se Baroni è realmente la kryptonite di Conte. L'ha battuto nei due precedenti stagionali, prima all'Olimpico in Coppa Italia poi tre giorni dopo al Maradona, adesso deve chiudere il cerchio rilanciando la sua Lazio verso la qualificazione in Champions League. Ma deve far pace prima con gli scontri diretti, visto che il Napoli rimane l'unica big che è riuscito a battere quest'anno. Col resto del gruppone sono arrivati solo due pareggi in casa con Milan e Atalanta. Per il quarto posto serve di più, a partire da stasera.