Diretta Juventus-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Derby d’Italia atto secondo. All’Allianz Stadium, Juventus e Inter si ritrovano nell’incontro valido per la 25ª giornata di campionato. Un match in cui tutte le considerazioni su prestazioni dei singoli, atteggiamento del gruppo, trascorso stagionale e quant’altro perdono di valore. La storia ci insegna come al fischio d'inizio vada in scena un match a sé, con in palio anche il premio bonus di avere la meglio sul rivale di sempre. Lo spettacolo nella gara di andata a San Siro alza di molto le aspettative sull'appuntamento di Torino, dove i bianconeri di Motta si presentano con 43 punti e un bilancio di 1 pareggio, 1 ko e 2 vittorie: l'ultima contro il Como in trasferta. Un successo che ha convinto ben poco circa il risanamento delle lacune più gravi, come lo smarrimento dei singoli (AAA cercasi Koopmeiners) o l'inesperienza dei giovani. Le stesse che si sono viste dopo il gol subito in Champions dall'ex nerazzurro Perisic, a cui è seguito un preoccuppante silenzio poi risolto da Mbangula nel finale. Quanto alla formazione di Inzaghi, la classifica riporta 54 punti e un ritardo di sole 2 lunghezze dalla classifica. Il pareggio con il Milan e il ko nel recupero contro la Fiorentina sembravano avere compromesso la corsa il titolo, ma la sorte ha voluto che ad ogni passo falso di Lautaro e compagni seguisse lo scivolone del Napoli, la cui fuga è stata trattenuta dalle due romane all'Olimpico e perfino dall'Udinese al Maradona: il primo posto è dunque ora a misura di sorpasso. Quanto ai prossimi impegni stagionali, la Juve sarà impegnata nel ritorno dei playoff contro il Psv del 19 febbraio, mentre l'Inter ospiterà il Genoa nell'incontro in programma sabato 22.