Diretta Parma-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - Il Parma vuole lasciarsi alle spalle le tre sconfitte consecutive, ma al “Tardini” arriva una Roma arrabbiata dopo l’1-1 a Porto e reduce da un filotto di risultati utili consecutivi. L’imperativo è di ripartire, la società ha dato un segnale importante con la conferma di Fabio Pecchia, andando così oltre i risultati. Sull’aspetto mentale Pecchia ci sta lavorando, perché «spesso è successo di prendere gol e accusarlo», ha detto. Rispetto alla trasferta a Cagliari, il tecnico dovrà fare a meno di Djuric, out per un problema al ginocchio destro, e Mihaila che, sulla via del recupero si è fermato per un nuovo guaio muscolare. A loro si aggiunge Hernani. Sette giorni che sanno di verità per la Roma di Claudio Ranieri, perché se in campionato è vietato sbagliare per evitare di perdere terreno in una difficile rincorsa verso il quarto posto, in Europa i giallorossi possono solo vincere per approdare agli ottavi di finale. Al Tardini, però, la Roma dovrà mettere da parte le polemiche arbitrali di giovedì. Una velocità di navigazione che la Roma vorrebbe mantenere per evitare di incappare in scivoloni che potrebbero costare cari. Ranieri lo va ripetendo da quando è rientrato a Trigoria con i suoi calciatori perché non vuole cali di concentrazione nonostante capisca bene quanto la sfida di ritorno con il Porto sia importante nell’economia stagionale dei giallorossi. Per questo, e non solo, ci sarà un ampio turnover. Gli indisponibili sono tre: per infortunio Dybala e Rensch, Cristante per squalifica.